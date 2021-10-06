وزير العدل يتسلم مسودّة المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء

إستقبل وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء محمد لعموري رئيس غرفة بالمحكمة العليا. الذي سلمه مسودّة المشروع التمهيدي الذي انتهت اللجنة من إعداده

ووحسب بيان للوزارة، فقد حضر اللقاء مبروك يسعد رئيس النقابة الوطنية للقضاة. والدكتورة سهيلة قمودي مختصة في القانون وأستاذة بالمدرسة العليا للقضاء بصفتهما عضوان في اللجنة. ويندرج العمل في إطار مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالقضاء وتكييفها مع دستور الفاتح نوفمبر 2020. بما يضمن إستقلالية القضاء.

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