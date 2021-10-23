وزير العدل: يجب الاعتماد على القضاة الذين لهم شهادات عليا

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي. أنه أصبح من الضروري الاعتماد على القضاة الذين لهم شهادات عليا لمعالجة القضايا.

وقال الوزير خلال اجتماعه الأول من نوعه لهذه السنة القضائية مع إطارات الإدارة المركزية ورؤساء المجالس والنواب العامين لدى المجالس القضائية، ان جودة العمل القضائي عامل هام،فقد أصبح من الضروري الاعتماد على القضاة الذين لهم شهادة عليا لمعالجة القضايا، كما ينبغي مراجعة التحاق القضاة بالمدرسة العليا للقضاء.

وأضاف أن النهضة القضائية في كل البلدان، ووجود قضاء سقيم بمعنى استشراق من المرض، واحتواء الجيل الرابع من الحريات ، بما يوافق تطلعات المواطنين اللذين ثاروا ضد الفساد.

كما أوضح وزير العدل، أن في إطار مخطط الحكومة يجري العمل بتكييف النصوص القانونية مع الدستور، لإقامة دولة عصرنة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، حيث يجري مراجعة القانونين العضويين للقضاء.

وتناول الوزير خلال هذا الاجتماع مواضيع ذات العلاقة بتحسين نوعية العمل القضائي وتطوير مستوى أداء مرفق العدالة. بالاضافة الى مناقشة مجال العمل القضائي إلى إدارة الدعوى العمومية في قضايا الفساد والتعامل مع الرسائل المجهولة وقضايا المساس بالنظام العام، إضافة الى تقييم نظام المثول الفوري ونظام المحاكمة عن بعُد.

للإشارة، يأتي هذا الإجتماع بمناسبة الحركة القضائية الأخيرة التي شهدها قطاع العدالة.

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