وزير العدل يجتمع مع المحافظة السامية للرقمنة

عقد لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، يوم 19 جانفي، اجتماعاً بمقر الوزارة مع مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة.

وحضر الاجتماع إطارات من وزارة العدل ومن المحافظة السامية للرقمنة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الهيئات الحكومية.

وتناول الاجتماع سبل التعاون بين وزارة العدل والمحافظة السامية للرقمنة. مع التركيز على إدراج الخدمات الإلكترونية الخاصة بقطاع العدالة في البوابة الوطنية للخدمات الرقمية.

ويُعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجية شاملة لرقمنة الخدمات الحكومية في الجزائر. بما يتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات عدلية أكثر سهولة وشفافية.

وأكد الاجتماع أهمية العمل المشترك بين المؤسسات لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع العدلي.

حيث يُعتبر إدراج الخدمات العدلية في البوابة الوطنية خطوة حاسمة نحو توفير خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين. تشمل الوصول إلى الوثائق العدلية، تسهيل الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في المعاملات.