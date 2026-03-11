وزير العدل يحل بالبليدة لتدشين مقري المحكمة التجارية المتخصصة والمحكمة الإدارية

يحل وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة يوم غد الخميس بولاية البليدة في إطار زيارة عمل وتفقد.

وخلال الزيارة يقوم الوزير بتدشين مقري كل من المحكمة التجارية المتخصصة البليدة ببوفاريك. ومقر المحكمة الإدارية بالبليدة.

وأوضح بيان صحفي لوزارة العدل اليوم الأربعاء أن الزيارة ستكون فرصة للوزير للإطلاع على سيـر النشاط القضائي. على مستوى مجلس قضاء البليدة، والمحاكم التابعة له، والالتقاء بالسادة القضاة والموظفين ومساعدي العدالة، وأعوان القضاء، والوقوف على سير النشاط القضائي و المرفقي على مستوى مجلس قضاء البليدة.