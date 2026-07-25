وزير العدل يحِلّ بالقليعة لتكريم الطلبة القضاة

يُشرف وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم السبت على مراسم تخرج الدفعة (29) للطلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة ولاية تيبازة.

وبالمناسبة سيكرّم الوزير الطلبة القضاة المتفوقين الحاصلين على أعلى معدل. حيث تضم الدفعة 481 طالبا قاضيا، من بينهم 13 قاضي عسكري.

للإشارة، فإن هذه الدفعة هاته أنهت تكويناً مدته(03) سنوات بالمدرسة العليا للقضاء. وفق برنامج يشمل التكوين النظري بالمدرسة والتكوين التطبيقي بالجهات القضائية. والمؤسسات العمومية والمهن القانونية ذات الصلة بقطاع العدالة.