وزير العدل يحِلّ ضيفا بأدرار لمناقشة الجريمة الإلكترونية

يشرف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة بقصر الثقافة ولاية أدرار، هذا السبت، على افتتاح أشغال الملتقى الوطني الموسوم. بعنوان “من العدالة التقليدية الى العدالة الرقمية” الثقافة دور القضاء الجزائري في مواجهة الجريمة الإلكترونية في ظل التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي”.

وأوضح بيان لوزارة العدل أن الملتقى من تنظيم المنظمة الجهوية للمحامين. ناحية معسكر، بالتنسيق مع مجلس قضاء أدرار، بمشاركة محامين، قضاة. أساتذة جامعيين، إضافة إلى نقباء المنظمات الجهوية للمحامين عبر الوطن.

كما يناقش الملتقى العديد من المحاور أهمها الإطار المفاهيمي للجريمة الإلكترونية والتحول الرقمي. الأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي، الجريمة الإلكترونية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. الإشكاليات المرتبطة بالأدلة الرقمية وضمانات المحاكمة العادلة. ودور الذكاء الإصطناعي في مكافحة الجريمة الإلكترونية.

