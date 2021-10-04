وزير العدل يدعو إلى رقمنة العقود المحررة لإنشاء أرشيف رقمي منظم

قال وزير العدل حافظ الأختام، أن مهنة التوثيق تكتسي أهمية بالغة في المنظومة القضائية، بالنظر إلى المهام المسندة للموثق. بصفته ضابطا عموميا مُفوّضا من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الشكلية وكذا المعاملات والعقود التي يرغب فيها الأشخاص والمتعاملون الإقتصاديون إضفاء هذه الصبغة عليها.

وأضاف الوزير حافظ الأختام خلال إشرافه على تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق اليوم الإثنين، أن الحديث عن التوثيق، مرتبط بالحديث عن الأمن التعاقدي. الذي يوفّر الشعور لدى المتعاقدين بالإطمئنان. فهو يوفر مناخا ملائما لإنشاء وتعديل وإنهاء العقود ويعد ضمانا حقيقيا لطرفي العقد.

وأشار في ذات السياق، إلى أن نُبل رسالة مهنة التوثيق وسمو غايتها. يتجلى من خلال مساهمتها في نشر ثقافة العدالة الوقائية بين مرتفقي هذه المهنة وفي مساعدة القضاء على فض النزاعات. كما يُلقى على عاتق كل المنتسبين لهيئة التوثيق مسؤولية تهذيب المعاملات والممارسات الإقتصادية.

وشدّد وزير العدل على المنتـسبين لعائلة التوثيق شحذ قدراتهم المهنية لمواجهة التحديات التي أملتها العصرنة ومتطلبات الإستجابـة للمقاييس والمعايير الدولية الواجب توفـرها في الخدمات التوثيقية. كما دعا الغرفة الوطنية للموثقين الشروع في رقمنة العقود المحررة والأرشيف التوثيقي لتسهيل عملية الوصول لبيانات العقود المحفوظة وإنشاء أرشيف رقمي منظم في انتظار الوصول في أحسن الآجال إلى السند التوثيقي الإلكتروني.

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