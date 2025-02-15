وزير العدل يدعو للتصدي للمتربصين بقوت الجزائريين

عقد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت، اجتماعا ثانيا مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية.

ودعا وزير العدل، في كلمة له بالمناسبة، النواب العامون بالصرامة في مكافحة كل صور المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية. تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وإلتزم الوزير، بالتعامل بصرامة مع المتربصين بقوت الجزائريين، وإستعمال كل الآليات المتاحة للتصدي للمضاربة.

كما كشف الوزير، عن توظيف 1500 قاضي خلال 3 سنوات الماضية. فيما يتواجد حاليا 198 طالب قاضي في طور التكوين، وسيتخرجون شهر جويلية المقبل.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير، عن اعتماد آليات لتحسين العمل القضائي في محاربة عصابات الأحياء. وكذا توظيف الرقمنة.