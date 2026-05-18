وزير العدل يستضيف نظيره الفرنسي دارمانان بمقر الوزارة

استقبل وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، لنظيره الفرنسي جيرالد دارمانان حافظ الأختام، بمقر وزارة العدل.

ويأتي الاستقبال بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل الفرنسي يومي 17 و18 ماي الجاري.

بالمناسبة تم عقد جلسة محادثات ثنائية بحضور وفدي البلدين. تم خلالها إستعراض واقع التعاون الثنائي بين وزارتي عدل البلدين في المجالين القانوني و القضائي ودراسة سبل تعزيزهما. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحادثات الثنائية تليها ظهر نفس اليوم، جلسة عمل، تضم القضاة المرافقين للوزير الضيف. ونظرائهم الجزائريين، للتباحث حول الملفات الثنائية ذات العلاقة بالتعاون القضائي.

