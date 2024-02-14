وزير العدل يستعرض مع نظيره التركي واقع التعاون الثنائي في المجالين القضائي والمؤسساتي

التقى وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الأربعاء, في أول يوم من زيارته إلى تركيا, نظيره التركي, السيد يلماز تونش, حيث تناول اللقاء واقع التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والمؤسساتي وسبل تعزيزها, حسب بيان للوزارة.

و أوضح البيان أن طبي “وفي اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا, التقى بوزير العدل التركي يلماز تونش”, مشيرا إلى أن الطرفين تطرقا خلال اللقاء الذي حضره سفير الجزائر بأنقرة, السيد عمار بلاني, إلى “واقع التعاون بين البلدين في المجال القضائي والمؤسساتي وسبل تعزيزه”.

كما زار وزير العدل حافظ الأختام بالمناسبة, “أكاديمية العدل التركية واطلع على التجربة التركية في مجال تكوين القضاة وتبادل وجهات النظر حول مناهج تعزيز التعاون في هذا الجانب الهام”.

للإشارة, فإن المدرسة العليا للقضاء الجزائرية وأكاديمية العدل التركية تجمعهما مذكرة تفاهم موقعة بالجزائر بتاريخ 27 ديسمبر 2022.

و تضمن برنامج اليوم الأول من زيارة طبي إلى تركيا –يضيف ذات المصدر– محكمة النقض التركية, حيث “اطلع على سير العمل بهذه الهيئة القضائية العليا والتقى برئيسها الأول, السيد محمد أكارجا, وتبادل معه وجهات النظر حول تعزيز التعاون في مجال القضاء”.

يقوم طبي بزيارة إلى تركيا بناء على دعوة من نظيره التركي وذلك في إطار “تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والمؤسساتي”.