وزير العدل يستقبل الأمين العام لمؤتمر لاهاي ورئيس الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين

إستقبل وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، هذا اليوم الثلاثاء، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كرستوف برناسكوني، ورئيس الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، مارك شميتز.

وحسب بيان للوزارة، كان هذا الإستقبال بمناسبة اللقاء الأفرو-أوروبي السابع للمحضرين القضائيين. الذي تنظمه الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،حول موضوع “تطور دور المحضر القضائي في المجتمع” والذي سيعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالجزائر، يومي 24 و25 سبتمبر الجاري.

وتناول اللقاء، إستعراض مجالات تدخل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. والمزايا التي يوفرها للدول في حالة الإنضمام والتصديق على الإتفاقيات المعتمدة تحت رعايته. لاسيما في مجال تسهيل إجراءات التبليغ وتقليص الآجال وتوفير الحماية القانونية لأطراف الدعوى.

كما تطرق الوزير مع ضيوف الجزائر إلى الوضعية المتميزة لوظيفة المحضر القضائي في التشريع الجزائري، ودوره على المستوى الوطني. وسبل تعزيز التعاون مع الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين خاصة في مجال التكوين وتبادل الخبرات.