وزير العدل يستقبل الممثلة الدائمة للجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر

إستقبل عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام صباح هذا اليوم الخميس الممثلة الدائمة للجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر، فاليري أوبير، وهذا إستجابة لطلبها في مقابلته.

وحسب بيان لوزارة العدل، تناول الطرفان في مستهل المحادثات، قدم وعراقة العلاقات التي تجمع بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجزائر والتي تعود إلى فترة الثورة التحريرية المجيدة والمساعدات التي قدمتها هذه اللجنة الدولية للشعب الجزائري عبر جهود الإغاثة خلال فترة كفاحه ضد الإستعمار.

كما إستعرض الطرفان واقع العلاقات التي تجمع الجزائر باللجنة الدولية للصليب الأحمر في الوقت الراهن، لاسيما مع قطاع العدالة، والدور الإيجابي الذي تلعبه هذه اللجنة في مجال ترقية حقوق الإنسان.

وقدمت فاليري أوبير، عرضا حول البرنامج الذي سطرته لسنة 2022 ومنهجية العمل التي تم إعتمادها، خلال مختلف الزيارات التي ستقوم بها البعثة إلى المؤسسات العقابية بالجزائر.