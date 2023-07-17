 وزير العدل يستقبل رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

إستقبل وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم، بمقر الوزارة ،رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي.

وحسب بيان الوزارة عبر حسابها على الفيسبوك أن هذا اللقاء جاء بمناسبة إطلاق السلطة العليا للإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027. وذلك تزامنا مع إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد المصادف لـ 11 جويلية من كل سنة.

وللإشارة، فإن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تعتبر من مؤسسات الرقابة التي كرسها دستور الفاتح نوفمبر 2020.