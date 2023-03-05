وزير العدل  يستقبل رئيس الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين

استقبل وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم الأحد، بمقر وزارة العدل، رئيس الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين مارك شميتز.

وذلك بمناسبة إنعقاد الملتقى الدولي للمحضرين القضائيين الذي جرت فعالياته بتمنراست، تحت عنوان “رقمنة مهنة المحضر القضائي دعامة للقضاء الإلكتروني” حسب ما جاء في بيان وزارة العدل.

وحسب ذات البيان، ان الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين منظمة دولية غير حكومية، تأسست سنة 1952 وتضم حاليا 103 منظمة وهيئة مهنية تابعة لـ 98 دولة منها الجزائر0

ولها صفة ملاحظ بمنظمة الأمم المتحدة، كما لها صفة العضوية في عدة منظمات ومستشارة للعديد من الهيئات الدولية.

وقد تناول اللقاء أساسا سبل تعزيز التعاون بين الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين في مجال عصرنة أدوات وأساليب تسيير نشاطات المحضرين القضائيين بالجزائر، تنفيذا للإستراتيجية القطاعية الهادفة إلى تدعيم التقاضي الإلكتروني.