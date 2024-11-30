وزير العدل يستقبل رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين ورؤساء المنظمات الجهوية

إستقبل لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام اليوم ، رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الأستاذ إبراهيم طايري، ورؤساء المنظمات الجهوية.

وحسب بيان الوزارة اللقاء جرى بحضور إطارات من وزارة العدل في إطار زيارة مجاملة.

وإستعرض الوزير مع ضيوفه بعض المسائل المتعلقة بالتنسيق مع هيئة الدفاع بما يخدم المصلحة العامة من أجل عدالة ذات نوعية.

وأكد الطرفان على تنظيم لقاءٍ في المستقبل القريب يتم فيه مناقشة جميع المسائل ذات الصلة.