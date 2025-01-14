وزير العدل يستقبل رئيس المجلس الدستوري للصحراء الغربية

استقبل وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الدستوري للصحراء الغربية، محمد بوزيد، رفقة وفد رفيع المستوى.

وحسب بيان الوزارة، أشاد الطرفان خلال اللقاء بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

ومن جهته، عبّر رئيس المجلس الدستوري للصحراء الغربية عن سعادته بالترحيب الحار الذي حظي به منذ وصوله إلى الجزائر.

كما استعرض الطرفان خلال المحادثات واقع العلاقات الثنائيّة بين البلدين. لا سيما في الـمجال القضائي ودراسة سبل تعزيزها. خاصةً في الجانب الـمتعلق بتكوين القضاة وأمناء الضبط.

وناقش الجانبان أيضا واقع وآليات المساهمة في تطويرالـمؤسسات القضائيّة الصحراويّة.

للإشارة، فإن هذا اللقاء يندرج في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لبلادنا، بدعوة من المحكمة الدّستورية.