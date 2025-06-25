وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية

استقبل لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، اليوم الأربعاء بمقر وزارة العدل، رئيس المحكمة الدستورية للجمهورية البرتغالية، خوسيه جواو أبرانتش، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان الوزارة، فقد استعرض الطرفان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وهو ما يعكس الاحترام والتقدير الذي تحتله الجزائر لدى جمهورية البرتغال.

كما شملت المحادثات واقع التعاون بين الجزائر وجمهورية البرتغال، لا سيما ما تعلق بالجانبين القضائي والقانوني. يضيف المصدر ذاته.