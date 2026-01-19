وزير العدل يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض

استقبل وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مساء اليوم الإثنين، الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بطلب منه.

وجاء هذا الإستقبال، على هامش مشاركة الوزير، في الندوة العلمية حول موضوع “الأدلة الجنائية ودورها في مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية”. والتي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من 19 إلى 21 جانفي 2026، بالتعاون مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع لقيادة الدرك الوطني.

وتم خلال اللقاء، استعراض واقع التعاون مابين وزارة العدل وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية. ودراسة آليات تفعيله وتعزيزه لاسيما من حيث تبادل الخبرات والتكوين في المجال المؤسساتي.

للإشارة، فإن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية، مقرها في العاصمة السعودية الرياض. وتعنى بمجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب في المجالات الأمنية، بما يخدم جميع الأجهزة المرتبطة بوزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والمؤسسات المجتمعية في الدول العربية.