وزير العدل يستقبل رئيس جمعية المحامين لسلطنة عمان

استقبل وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، رئيس جمعية المحامين لدولة سلطنة عمان، محمد بن براهيم الزدجالي.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد حضر اللقاء أيضا نائب رئيس جمعية المحامين لدولة سلطنة عمان. وكذا رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين, طايري إبراهيم. ونائبه, حمود عبد الله.

وتميز اللقاء أيضا بتبادل الآراء ووجهات النظر في مختلف القضايا التي تهم القضاء والدفاع في البلدين. بما يفضي إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين خاصة في المجالين القانوني والقضائي.

وأشار ذات المصدر إلى أن هذا اللقاء يأتي بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها رئيس جمعية المحامين لسلطنة عمان إلى الجزائر.