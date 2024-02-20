وزير العدل يستقبل رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي بالجزائر

إستقبل عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام اليوم الثلاثاء 20فبراير2024 بمقروزارة العدل سعادة السفيرتوماس إيكرت (Thomas ECKERT)، رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي بالجزائر، بناء على طلبه.

وحسب بيان وزارة العدل، فقد تم خلال اللقاء إستعراض واقع علاقات التعاون الثنائيبين الجزائر والإتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وبحث سبل تعزيزها لاسيما في المجالين القضائي والمؤسساتي.

وقد عبّر سعادة السفير، رئيس المفوضية، عن إستعداده للمساهمة في تنفيذ طلبات التعاون الصادرة عن السلطات القضائية الجزائرية للدول أعضاء الإتحاد. يضيف المصدر نفسه.