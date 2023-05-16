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وزير العدل يستقبل سفير الصين

بقلم ياسمينة دهيمي
وزير العدل يستقبل سفير الصين
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إستقبل وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل  سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر ” لي جيان”. بناء على طلب تقدم به سعادة السفير.

وحسب بيان للوزارة فانه خلال اللقاء، تم إستعراض واقع العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات. وبحث سبل تعزيز التعاون وخاصة في المجالين القضائي والمؤسساتي على ضوء الخطة الخماسية الثنائية للشراكة الإستراتيجية الشاملة 2022 – 2026.

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