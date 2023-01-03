وزير العدل يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر

وزير العدل عبد الرشيد طبي يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر يوسف سيف سباع آل علي بناء على طلبه.

إستقبل اليوم وزير العدل عبد الرشيد طبي يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر يوسف سيف سباع آل علي بناء على طلبه.

وحسب بيان وزارة العدل اللقاء جرى بمقر الوزارة حيث تناول الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. لاسيما في المجال القضائي والقانوني وسبل تعزيزه، وكذا تبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم مصلحة البلدين.