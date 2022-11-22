وزير العدل يستقبل نظيرته من حكومة الوحدة الوطنية الليبية حليمة إبراهيم

إستقبل اليوم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي بمقر وزار العدل، وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حليمة إبراهيم عبد الرحمن مرفوقة بوفد. حيث عقد الوزيران محادثات تناولت سبل تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي.

كما تبادل الخبرات بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين. هذا وقد صرحت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حليمة إبراهيم بخصوص هذا اللقاء قائلة انهم اطلعو على عدة تجارب. وتوجد هناك مواضيع مهمة تتعلق بتبادل الخبرات في مجال تأهيل الشرطة القضائية. والمعهد العالي للقضاء و اكاديمية الطب الشرعي. و اضافت ان لديهم معهد للطب الشرعي و هناك بعض المواضيع الاخرى تم تناولها في هذا اللقاء تتعلق بالمصالحة .

في حين، تقدمت وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم بالشكر على حسن الاهتمام على الضيافة. التي تلقتها قائلة “نحن شعب شقيق اشكركم جميعا على حسن اهتمامكم وضيافتكم. واضافت انه توجد تجربة مهمة في مجال الاستحقاقات الانتخابية. قائلة “نحن في الحكومة الوحدة الوطنية في وزارة العدل الليبية

نستعد لمرحلة مهمة وهي مرحلة الانتخابات”. مؤكدة أنه توجد عناصر تدريبية لتدريب قضاة و مراقبة الاعمال الانتخابية و غيرها .