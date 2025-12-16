وزير العدل يستقبل وزير الدولة بوزارة العدل لإثيوبيا

استقبل وزير العدل، حافظ الأختام، بوجمعة لطفي، وزير الدولة بوزارة العدل لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بيلايهون ييرجا (Belayihun Yirga).

تم خلال هذا اللقاء استعراض واقع و آفاق التعاون الثنائي بين وزارتي العدل للبلدين في المجالين القضائي و القانوني. و دراسة سبل توسيعه لاسيما ما تعلق بتبادل الخبرات وتفعيل التعاون المؤسساتي .

ويأتي هذا اللقاء بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوفد الإثيوبي إلى الجزائر، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 ديسمبر 2025. لإجراء الجولة الثالثة من المفاوضات الجزائرية الإثيوبية لتدارس مشاريع اتفاقيات حول التعاون القضائي في المجال المدني و التجاري. في المجال الجزائي و كذا تسليم المجرمين ومذكرة تفاهم للتعاون المؤسساتي بين الوزارتين التي تم الإنتهاء من وضعها في صيغتها النهائية قبل التوقيع عليها من طرف وزيري عدل البلدين في أحسن الآجال.