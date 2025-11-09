وزير العدل يشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

يشارك لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، في الاجتماع الـ75 للمكتب، المزمع عقده بمقر الجامعة العربية بالقاهرة (جمهورية مصر العربية) يوم الثلاثاء 11 نوفمبر.

كما سيشارك في اليوم الموالي الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في أشغال الدورة الـ41 لمجلس وزراء العدل العرب.

وحسب بيانٍ لوزارة العدل، يتضمن جدول أعمال الدورة 14 بندًا، تشمل مواضيع هامة. إذ سيتم استعراض الاتفاقية العربية لـمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لـمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما سينظر المجلس في الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي وهو المقترح الذي تقدمت به الجزائر.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيناقش خلال هذه الدورة أيضًا موضوع “توحيد التشريعات العربية”. من خلال النظر في مشاريع قوانين استرشادية تتعلق بالقانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية. والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية. والقانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة المقترح من طرف الجزائر.

يأتي عقد هذه الدورة في إطار الاجتماع الدوري السنوي لمجلس وزراء العدل العرب، لبحث القضايا المشتركة القانونية والقضائية. وسبل تفعيل العمل العربي المشترك في المجال القانوني والقضائي والاستفادة من تجارب الدول العربية. وستتم خلال هذه الدورة المصادقة على برامج العمل المستقبلية لكلٍّ من الأمانة الفنية للمجلس والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.