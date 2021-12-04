وزير العدل يشارك في الإجتماع 68 لمجلس وزراء العدل العرب

يشارك وزير العدل حافظ الاختام عبدالرشيد طبي، في الاجتماع الثامن والستين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي سيعقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وفي بيان للوزارة اليوم السبت، يشمل جدول أعمال هذه الاشغال 17 بندا تتضمن عدة مواضيع ذات الاهتمام العربي المسترك على رأسها مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي.

إضافة الى تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المعلوماتية من خلال استعراص الإتفاقيات العربية ذات الصلة وآليات تنفيذها في البلدان العربية.

الى جانب موضوع تجريم دفع الفدية وهو المقترح الذي تقدمت به الجزائر.

كما سينظر المجلس في ملف توحيد التشريعات العربية بالنظر الى المشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع قانون عربي استرشادي لحماية ودعم حقوق الكبار.

بالمقابل سيدرس المجلس النتائج المتوصل إليها من طرف الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وكذا الإتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية النازحين في المنطقة العربية.

كما ستسعى الجزائر خلال هذه الدورة الذي سيكون تحت رئاستها الى تعزيز عمل المجلس باقتراح إعداد اتفاقية عربية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

وبروتوكول عربي لاسترجاع الأموال المنهوبة المحوّلة الى الخارج.

للإشارة، فإن وزير العدل عبد الرشيد طبي يعتبر عضو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وسيترأس أشغال الدورة 37 للمجلس.

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