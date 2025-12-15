وزير العدل يشارك في الدورة الـ 11 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

شارك لطفي بوجمعة وزير العدل، حافظ الأختام، عن بعد، في أشغال الدورة الحادية عشر لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وألقى وزير العدل كلمة عن بعد خلال الإجتماع الرفيع المستوى اليوم الإثنين.. كما أن الجزائر تشارك في هذا الحدث العالمي حضوريا ضمن وفد رسمي متعدد القطاعات. بالدوحة عاصمة دولة قطر من 15إلى 19ديسمبر 2025.

يعقد مؤتمر الدول الأطراف الحادي عشر تحت شعار “تشكيل نزاهة الغد”، ويركز على معالجة التهديدات الجديدة والناشئة في مجال مكافحة الفساد. وتعزيز التعاون الدولي لمواكبة واقع الأنشطة الإجرامية المعقدة.

كما يعدّ هذا المؤتمر أكبر ملتقى دولي في العالم مخصص لمكافحة الفساد، وهو الهيئة الرئيسية لصنع السياسات المتعلقة بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي هي الصك الدولي الوحيد الملزم قانونًا في مجال مكافحة الفساد. وتجتمع الدول الأطراف في الاتفاقية كل عامين لاستعراض تنفيذها ومناقشة سبل تحسين التعاون بين الدول لتحقيق أهدافها.