وزير العدل يشارك في الدورة 8 للجنة الفنية المتخصصة للإتحاد الإفريقي بأثيوبيا

يشارك وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم السبت وغدا، في أشغال الدورة الثامنة للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية للإتحاد الإفريقي التي تنعقد بأديس أبابا في اثيوبيا.

يشارك في الدورة 8 للجنة الفنية المتخصصة للإتحاد الإفريقي

وحسب بيان للوزارة، سيتدارس وزراء العدل الأفارقة خلال هذه الدورة عدة مشاريع صكوك قانونية متعلقة بمشاريع النظام الأساسي لهيئات افريقية. ومشروع البروتوكول المتعلق بالجوانب المحددة للحق في الجنسية.

وأشار البيان، إلى أن هذه اللجنة الفنية المتخصصة تتشكل من وزراء العدل والمدعين العامين لبلدان الإتحاد الإفريقي.

ومن مهام هذه اللجنة الرئيسية بحث ودراسة كل مشاريع الصكوك القانونية وتقديمها للمجلس التنفيذي ومؤتمر الرؤساء لاعتمادها نهائيا.