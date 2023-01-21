وزير العدل يشارك في اللجنة الفنية المتخصصة للإتحاد الإفريقي بغانا

يشارك وزير العدل، عبد الرشيد طبي، اليوم وغدا، في أشغال الدورة السابعة الاستثنائية للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية التابعة للإتحاد الإفريقي التي تنعقد بأكرا في غانا.

وحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، يشارك الوزير في هذه الدورة، عبر تقنية التحاضر عن بُعد.

وسيتدارس وزراء العدل الأفارقة قصد الإعتماد خلال هذه الدورة ثلاثة مشاريع بروتوكولات.

والتي تندرج في إطار تفعيل أحكام إتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وتتمثل مشاريع البروتوكولات في “مشروع بروتوكول بشأن سياسة المنافسة”، و”مشروع بروتوكول بشأن الاستثمار”، و”مشروع بروتوكول بشأن حقوق الملكية الفكرية”.

واشار البيان، إلى أن الجزائر صادقت على الاتفاقية المذكورة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-133 المؤرخ في 5 أفريل 2021.