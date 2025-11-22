وزير العدل يشارك في المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالسعودية

يشارك وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، في فعاليات المؤتمر العدلي الدولي الثاني يومي الأحد والإثنين، بعاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، بدعوة من وزير العدل السعودي.

وحسب بيان لوزارة العدل، يشارك في هذا المؤتمر العدلي الدولي الثاني نُخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين في الشأن القضائي، من مختلف دول العالم.

ويناقش الحاضرون، تطوير منظومة التشريعات، ودورها في تعزيز الجودة القضائية وتطور الإجراءات القضائية وأثره في حماية الجودة القضائية. ودراسة معايير الجودة القضائية ومؤشرات قياسها و تحقيق الجودة في وسائل تسوية المنازعات البديلة.

بالإضافة إلى مناقشة دور المحاماة في ضمان الجودة القضائية والتحول الرقمي لرفع مستوى الجودة القضائية. وصولا إلى الآليات الحديثة للتعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات في مجال الجودة القضائية، من خلال بناء الشراكات، رفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال الجودة القضائية وبناء القدرات. ومناقشة التحديات التي يواجهها القطاع العدلي بشكل شامل في مجال الجودة القضائية، وسبل معالجتها.