وزير العدل يشارك في فعاليات منتدى الدوحة للقانون بقطر

حل صبيحة اليوم الإثنين، بالدوحة - قطر، لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك للمشاركة في فعاليات النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون، الذي تستضيفه دولة قطر على مدار يومين، تحت عنوان “الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية”.

وقد كان في استقبال وزير العدل والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، سعادة عامر عامر الغافري. الوكيل المساعد لوزارة العدل القطرية وكذا صالح عطية، سفير الجزائر لدى دولة قطر الشقيقة.

