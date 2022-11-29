وزير العدل يشدّد على متابعة تصفية المحجوزات خاصة “المركبات”

شدّد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، على متابعة تصفية المحجوزات خاصة المركبات. وتصفية المبالغ المالية للكفالات والمصاريف القضائية وتحصيل الغرامات.

وحسب بيان للوزارة، فقد أشرف وزير العدل، بمقر الوزارة على إجتماع ضمّ إطارات المفتشية العامة لوزارة العدل، موضوعه عملية تفتيش الجهات القضائية التي ستنطلق يوم الأحد 04 ديسمبر 2022.

وقد أسدى الوزير تعليماته بضرورة التدقيق في هذه العملية والوقوف عند النقائص والإختلالات وكيفية معالجتها. وذلك بهدف تحسين الخدمة العمومية التي يقدمها مرفق القضاء وقد تم التركيز على ضرورة حسن إدارة وضبط الجلسات وكيفية التعامل مع المواطن المتقاضي. بالإضافة كذلك إلى وتيرة الفصل في القضايا والوقوف على مدى إلتزام قضاة النيابة بممارسة الدعوى العمومية في متابعة قضايا المضاربة والتهريب وحوادث المرور و قضايا المخدرات والإجرام بكل أنواعه.

كما شدّد وزير العدل، على متابعة تصفية المحجوزات خاصة المركبات. وتصفية المبالغ المالية للكفالات والمصاريف القضائية وتحصيل الغرامات. ومدى التكفل بموضوع تنفيذ العقوبات وتنفيذ الأحكام المدنية والأوامر القضائية. بالإضافة كذلك إلى تصفية ملف رد الإعتبار القانوني والقضائي.

كما أمر وزير العدل بمراقبة مدى تفعيل خلية التنفيذ واللجنة المكلفة بتسيير الأرشيف. والمعاينة والرقابة التقنية للمشاريع التي في طور الإنجاز ورفع الإشكالات التي تعيق إستلامها ومدى سعي النواب العامين في ذلك.

كما أشار البيان، إلى أن برنامج التفتيش العادي للجهات القضائية يشمل جميع المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها. وكذا المحاكم الإدارية وسيكون أساسا لعملية تقييم أداء رؤساء الجهات القضائية في منتصف السنة القضائية.

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