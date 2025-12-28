وزير العدل يشرف على مراسم تخرج 1672 متربصا من الضباط وأعوان إعادة التربية

من المقرر أن يشرف لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، غدا الإثنين بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون القليعة على مراسم حفل تخرج دفعات الضباط الرئيسين، الضباط وأعوان إعادة التربية.

تضم الدفعات (1672) طالباً متربصا منهم (55) ضابط رئيسي إعادة التربية و(88) ضابط إعادة التربية و(1529) عون إعادة التربية تابعوا تكويناً لمدة 12 شهراً بالتناوب بين الدراسات النظرية والأعمال التطبيقية.

وقد استفاد هؤلاء الطلبة من برنامج تكويني مكيّف بما يتماشى ومتطلبات إصلاح السجون في إطار عصرنة التسيير الإداري والمالـي للمؤسسات العقابية وترقية النشاطات التربوية والصحية والنفسية للمحبوسين قصد تحضيرهم لإعادة إدماجهم إجتماعياً ضمن المعايير الدولية لحماية وإحترام حقوق الإنسان.