وزير العدل يشرف على يوم دراسي حول اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة الوطنية

أشرف اليوم السبت، لطفي بوجمعة وزير العدل، حافظ الأختام رفقة الهاشمي عصاد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، على مراسم افتتاح اليوم الدراسي المنظم حول موضوع “اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة الوطنية: نحو تكريس الأمازيغية في الممارسة القضائية والمهنية”، بالمدرسة العليا للقضاء-القليعة، ولاية تيبازة.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي بالشراكة مابين وزارة العدل والمحافظة السامية للأمازيغية. في إطار إحياء اليوم الدولي للغة الأم، وتجسيدًا لالتزام الدولة بترقية اللغة الأمازيغية وتعزيز مكانتها في مختلف مؤسسات الجمهورية.

وشارك في أشغال هذا اليوم الدراسي نخبة من الأكاديميين والأساتذة المختصين، إلى جانب قضاة وخبراء. ومترجمين وإطارات من القطاعين، بما يضمن إثراء النقاش وتبادل الخبرات.

