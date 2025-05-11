وزير العدل يشرف على تنصيب المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها

أشرف لطفي بوجمعة وزير العدل، حافظ الأختام مساء اليوم الأحد، على حفل تنصيب طارق كور، بصفته المدير العام الجديد للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.

وجرت مراسم التنصيب بمقر وزارة العدل بحضور إطارات الوزارة إلى جانب إطارات الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.

ويحوز كور طارق على شهادة الدكتوراه تخصص قانون جنائي دولي، وشغل سابقا وظائف قاضي وقاضي التحقيق، رئيس القطب الجزائي المتخصص بمحكمة قسنطينة، مستشار بالمجلس القضائي ثم قاضيا بمركز البحوث القانونية والقضائية.

وآخر منصب له كان بصفته رئيسا للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.