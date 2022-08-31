وزير العدل يشرف غدا على تنصيب رئيس المجلس والنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر

يشرف عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام، على مراسِم الجلسة الإحتفائية لتنصيب كل من كمال غزالي بصفته رئيـــسا لمجلس قضــاء الجزائر، وموسى عثمان بصفته نائبا عاما لدى نفس المجلس.

و ذلك يوم غد الخميس1 سبتمبر 2022 بمقر مجلس قضاء الجزائر. .

ويأتي هذا تنفيذا للحركة التي أجراها عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في سلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائيـة.