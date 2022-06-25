وزير العدل يشرف غدا على مراسم حفل تخرج دفعتي ضباط وأعوان إعادة التربية

يشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، غدا الأحد، بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون القليعة على مراسم حفل تخرج دفعتي ضباط وأعوان إعادة التربية.

وحسب بيان وزارة العدل، فتضم الدفعتان 437 متربصا منهم 100 ضابطا لإعادة التربية و337 عونا لإعادة التربية تابعوا تكوينا لمدة 12 شهرا بالتناوب بين الدراسات النظرية والنشاطات التطبيقية.

وذلك وفق برامج تكوينية مكيفة بما يتماشى ومتطلبات إصلاح السجون، قائمة على عصرنة التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العقابية وترقية النشاطات التربوية والصحية والنفسية للمحبوسين.

والهدف من هذه البرامج التكوينية تهيئة الظروف لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ضمن المعايير الدولية لحماية و احترام حقوق الإنسان.

وحسب ذات البيان، فسيوجه خريجو الدفعتين للعمل بالمؤسسات العقابية وفق السياسة العقابية الحديثة القائمة على إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين و ترسيخ قيم المواطنة و احترام القوانين.