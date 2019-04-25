وزير العدل يطلب رسميا رفع الحصانة عن “ولد عباس” و”سعيد بركات”

أحال مجلس الأمة طلب وزير العدل برفع الحصانة عن عضوين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية.

وحسب بيان لمجلس الأمة جاء فيه:” ترأس صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة اليوم الخميس اجتماعا لمكتب المجلس”.

“حيث طلب وزير العدل تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس”.

“طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 ومايليها من قانون الإجراءات الجزائية”.

وتابع البيان” وعملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة فقد أحال المكتب طلب وزير العدل حافظ الأختام”.

“المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس”.

“على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم”.

“لإعداد تقرير في الموضوع ورفعه إلى المكتب على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة”.