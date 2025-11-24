وزير العدل يطلع على التجارب العالمية لتعزيز الأداء القضائي في المؤتمر الدولي بالرياض

شارك وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، في أشغال فعاليات المؤتمر العدلي الدولي الثاني حول موضوع “الجودة القضائية”، المنظم بالرياض (المملكة العربية السعودية)، حسب ما أورده بيان للوزارة اليوم الاثنين.

وأوضح البيان أن بوجمعة، اطلع خلال هذه المشاركة التي جاءت بدعوة من وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، على “أحدث التجارب والتطبيقات العملية في تطوير الأداء القضائي. بالخصوص في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوكمة وإدارة القضايا لتحقيق منظومة عدلية أكثر كفاءة وتكاملا على المستويين المحلي والدولي”.

وبمناسبة هذا المؤتمر، الذي نظم يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، التقى بوجمعة بالعديد من نظرائه وكذا الخبراء والمختصين في المجال. حيث تم استعراض تجارب عدد من الدول المشاركة. فضلا عن بحث أفضل الممارسات العالمية التي تساهم في تحقيق التميز القضائي في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم.

كما أشار البيان إلى أن هذا المؤتمر شهد مشاركة أزيد من 40 دولة ما بين وزراء عدل وقضاة وخبراء ومتخصصين وباحثين في الشأن القضائي. وبحضور تجاوز 4000 مشارك من مختلف دول العالم.

وتضمن المؤتمر تنظيم 8 جلسات حوارية شارك فيها أزيد من 50 متحدثا من مختلف دول العالم. حيث ناقش المشاركون أهم المحاور المتعلقة بالجودة القضائية وآليات تعزيزها. من أجل تعزيز مفاهيم الجودة القضائية وتبادل الخبرات الدولية في تطوير الأنظمة العدلية. ومناقشة التجارب الحديثة وتقييم الممارسات الفعالة التي تدعم تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة الأداء القضائي.