وزير العدل يعرض حوصلة التقرير لحقوق الإنسان في الجزائر

عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم السبت حوصلة عامة عن للتقرير الدوري الشامل للرابع للجزائر لحقوق الإنسان. والمنعقد بمجلس حقوق الإنسان بمدينة ” جنيف” بسويسرا. أين نوّه طبي في إطار دورة التقييم من قبل النظراء بالإنجازات. التي حققتها الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان والورشات الإصلاحية المفتوحة لترقية هذه الحقوق.

كما أشار وزير العدل، أن الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود وتعد تهديدا للنماذج التنظيمية والبشرية. وتهديدا لأمن الدول والمجتمعات والقيم الإنسانية وأسس حقوق الإنسان. ويغذي هذه الظاهرة أشكال عدة منه الفكر المتطرف والرفض العنيف للاختلاف. وللمحافظة على ديمومة الدولة اتخذت عدة دول تدابير لمواجهة الظاهرة.

فيما يخص حرية العبادة والدين التي يكفلها الدستور، تضمن الدولة ممارستها في اطار القانون. ودون أي تمييز أو تمايز سياسي أو إيدولوجي.

في حين، أكد عبد الرشيد طبي، أن الجزائر تؤيد مبدأ عالمية حقوق الإنسان وترفض أي فرض لنموذج واحد. وموحد لتنظيم اجتماعي أو سياسي أو نظرة أحادية للقيم الأجنبية.