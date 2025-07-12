وزير العدل يعرض غدا مشروع قانون للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

سيقوم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، صباح يوم غد الأحد، بتقديم عرض لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

وحسب بيان لوزارة العدل، يتعلق الأمر، بمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005. والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

كما سيقوم الوزير بتقديم رده بعد مناقشة مشروع القانون من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.