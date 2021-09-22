وزير العدل يعزي عائلة الفقيد عبد القادر بن صالح

بعث، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح. وجاء في فحوى الرسالة “على إثر وفاة رئيس الدولة سابقا، بعث وزير العدل رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد”.

وتابع في رسالة التعزية، “سائلا الله تعالى أن يكرم الفقيد الراحل ويطيب ثراه، وأن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته ومغفرته”. واضاف “يسكنه فسيح جناته بدار الخلد والبقاء، مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان”.

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