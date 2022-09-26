وزير العدل يعزي عائلة المدير الأسبق بوزارة العدل علي ادريس

انتقل الى رحمة الله، اثر مرض عضال، علي ادريس مدير شؤون الجزائية وإجراءات العفو الأسبق بوزارة العدل والمكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، بمنزله الكائن بحي براكني وسط البليدة.

وشيعت جنازة المرحوم بمقبرة 13ماي الكائنة بالبليدة، وسط حضور اطارات وزارة العدل وأهل الفقيد وزملائه.

ونيابة عن وزير العدل تلقت عائلة المرحوم تعزية من الرئيس والنائب العام لدى مجلس قضاء البليدة تحصلت النهار على نسخة منها جاء فيها:

“واثر هذا المصاب الجلل يتقدم ممثلين عن السيد وزير العدل حافظ الاختام بتعازيه القلبية الخالصة راجين من المولى العلي القدير أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته و ان يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”