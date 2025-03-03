وزير العدل يعزي في وفاة النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة

تقدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بتعازيه الخالصة لعائلة المرحوم لنور بن مهيدي، النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة، الذي وافته المنية.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لوزارة العدل على موقع فايسبوك “على إثر ورود خبر وفاة المغفور له بإذن الله. النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة المرحوم لنور بن مهيدي، بعث لطفي بوجمعة وزير العدل. حافظ الأختام برسالة تعزية إلى عائلة المرحوم، يتقدم فيها بخالص التعازي والمواساة، داعياً المولى العلي القدير. أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جنانه ويلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يجزيهم بما وعد به عباده في كتابه العزيز الحكيم”.

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