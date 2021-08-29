وزير العدل يعزي في وفاة محافظ الدولة زان محمد

قدم عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم الأحد، تعازيه. في وفاة محافظ الدولة مساعد لدى مجلس الدولة، زان محمد رحمه الله.

وجاء في نص التعزية “على إثر ورود خبر وفاة محافظ الدولة مساعد لدى مجلس الدولة، زان محمد رحمه الله. بعث عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام برسالة تعزية إلى عائلة الفقيد. متضرعا فيها إلى الله أن يتغمد روح فقيد أسرة العدالة بواسع رحمته ومغفرته. وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان”.