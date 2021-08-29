عاجل
كورونا في الجزائر.. 491 إصابة جديدة و30 وفاة
إعــــلانات
الوطني

وزير العدل يعزي في وفاة محافظ الدولة زان محمد

بقلم نسرين محفوف
وزير العدل يعزي في وفاة محافظ الدولة زان محمد
عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام
  • 1129
  • 0

قدم عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم الأحد، تعازيه. في وفاة محافظ الدولة مساعد لدى مجلس الدولة، زان محمد رحمه الله.

وجاء في نص التعزية “على إثر ورود خبر وفاة محافظ الدولة مساعد لدى مجلس الدولة، زان محمد رحمه الله. بعث عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام برسالة تعزية إلى عائلة الفقيد. متضرعا فيها إلى الله أن يتغمد روح فقيد أسرة العدالة بواسع رحمته ومغفرته. وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان”.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=978092
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات