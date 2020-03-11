وزير العدل يعزي في وفاة وكيل الجمهورية بمحكمة شرشال وزوجته وابنهما

تقدم وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، بتعازيه لعائلة وكيل الجمهورية بمحكمة شرشال الذي وافته المنية وزوجته وابنهما صبيحة اليوم اختناقا بالغاز داخل منزلهم

وفي تعزيته التي وجهها لعائلتي حجاج ومهدي قال وزير العدل أنه تلقى بحزن كبير نبأ الفاجعة التي ألمت بالعائلتين، في انتقال الإبن البار و الصهر الشريف فوزي وحرمه وابنهما إلى جوار ربهم.

وأضاف وزير العدل” أنا أشاطركم ألامكم وأحزانكم في هذا المصاب الجلل الذي أفقدنا وإياكم وأسرة العدالة قاضيا شابا مشهود له بالإستقامة والإخلاص والجدية وبالإحترام وحسن العلاقة مع الزملاء.

وتقدم الوزير بأخلاص عبارات التعاطف والمواساة القلبية داعيا الله أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يعظم أجرهم.