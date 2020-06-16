وزير العدل يعطي تعليمات صارمة لإعادة تحيين ملفات الأوامر بالقبض

قال وزير العدل بلقاسم زغماتي أنه قد أن الأوان لمراجعة الحالات التي يجب فيها طلب صحيفة السوابق العدلية، مؤكدا بأنه يوجد مبالغة في هذا الإجراء خاصة وأن المحاكم تسلم أعداد هائلة من هذه الوثيقة.

بالموازاة مع ذلك أعطى وزير العدل بلقاسم زغماتي خلال الزيارة الميدانية التي قادته اليوم لمركز الاعلام بمديرية عصرنة العدالة أوامر صارمة لمدير عصرنة العدالة لتحيين المواقع و الملفات الخاصة بأوامر القبض.

وتساءل وزير العدل عن حالات يجدل فيها المواطن نفسه ممنوعا من السفر بأوامر قضائية قديمة خاصة وأنه قد تم تسوية ملفه قضائيا وبعدها يجد نفسه متابع بالقبض في النظام المعلوماتي وهو مايعتبر شيئا غير معقول