وزير العدل يعقد اجتماعا تقييمياً لعمل الجهات القضائية

يعقد وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم السبت، مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية وإطارات الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، اجتماعا تقييميا لعمل الجهات القضائية.

وأوضحت وزارة العدل، أن الاجتماع يتناول تقييماً لعمل الجهات القضائية أساساً ما يتعلق بالحبس المؤقت، العقوبات البديلة. تكييف العقوبات وتسيير المحجوزات علاوة على الخدمات المرفقية بما يستجيب لتطلعات المواطن.

