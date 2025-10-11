إعــــلانات
الوطني

وزير العدل يعقد اجتماعا تقييمياً لعمل الجهات القضائية

بقلم عايدة.ع
وزير العدل يعقد اجتماعا تقييمياً لعمل الجهات القضائية
  • 133
  • 0

يعقد وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم السبت، مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية وإطارات الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، اجتماعا تقييميا لعمل الجهات القضائية.

وأوضحت وزارة العدل، أن الاجتماع يتناول تقييماً لعمل الجهات القضائية أساساً ما يتعلق بالحبس المؤقت، العقوبات البديلة. تكييف العقوبات وتسيير المحجوزات علاوة على الخدمات المرفقية بما يستجيب لتطلعات المواطن.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Z8t9o
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer