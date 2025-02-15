وزير العدل يعقد اجتماعا لتقييم النشاط القضائي ومحاور قطاعية هامة

يجتمع وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت، بمقر وزارة العدل مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية وإطارات الإدارة المركزية.

وحسب بيان لوزارة العدل، يجتمع الوزير مع السادة الرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف. والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، بحضور إطارات الإدارة المركزية.

كما يجتمع بدءً من الساعة الواحدة والنصف 13:30 زوالا مع السادة الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية (48). بحضور إطارات الإدارة المركزية.

يشار أن الاجتماعان يتناولان مواضيع متعددة متعلقة بتقييم النشاط القضائي إلى جانب التطرق للعديد من المحاور. أساساً رقمنة العمل القضائي وتحسين نوعيته وتطوير مستوى أداء مرفق العدالة، بما يتناسب وتطلعات المواطن.

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