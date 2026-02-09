وزير العدل يعقد اجتماعًا عن بعد لضمان سير المصالح القضائية خلال رمضان

اجتمع لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم الاثنين 9 فيفري 2026 عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع السادة الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية ومدراء وإطارات المؤسسات العقابية.

بحضور محمد حمادو، الأمين العام لوزارة العدل، ومحمد حدود، مدير الشؤون القضائية، واسعيد زرب، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وعُقدَ هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الواجب مباشرتها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ضمانًا للسير الحسن لمختلف المصالح القضائية والمؤسسات العقابية خلال هذا الشهر المبارك.